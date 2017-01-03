Нидерландский электронный хардстайл дуэт Showtek поделился новым клипом на композицию «Believer».

Ролик вышел весьма жестким — в работе затронуты социальным проблемы в перемешку с фантастическими образами и даже – элементами ужасов.

Примечательно, что в записи композиции принял участие проект Major Lazer, возглавляемый диджеем и продюсером Diplo.

Трек «Believer» является частью релиза Showtek «Music Is the Weapon».

Релиз нового альбома Major Lazer, под названием «Music Is the Weapon», ожидается в этом году на лейбле «Mad Decent».

Ранее в поддержку пластинки вышел хит-сингл «Cold Water», записанный при участии Джастина Бибера и Мю.