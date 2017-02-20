На днях, лидер российской рок-группы Ленинград — Сергей Шнуров — представил в сети «Instagram» новых стих, связанный с передачей Исаакиевского собора во владения РПЦ.

Через некоторое время творение было удалён в связи с многочисленными жалобами пользователей, после чего Шнур выложил стих ещё раз. Через некоторое время — был удалён и второй пост. Сейчас в «Инсте» артиста красуется пустая страница с подписью «Здесь была публикация стишка, а теперь её нет. Спасибо вам, добрые люди».

За считанные часы стихотворение буквально взорвало Интернет. А некоторое время назад, его продублировала российский журналист Ксения Собчак.

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