На днях, лидер российской рок-группы Ленинград — Сергей Шнуров — представил в сети «Instagram» новых стих, связанный с передачей Исаакиевского собора во владения РПЦ.

Через некоторое время творение было удалён в связи с многочисленными жалобами пользователей, после чего Шнур выложил стих ещё раз. Через некоторое время — был удалён и второй пост. Сейчас в «Инсте» артиста красуется пустая страница с подписью «Здесь была публикация стишка, а теперь её нет. Спасибо вам, добрые люди».

За считанные часы стихотворение буквально взорвало Интернет. А некоторое время назад, его продублировала российский журналист Ксения Собчак.

Предлагаю флешмоб против Ольгинских ботов пишущих массовые жалобы! Все читаем гениальные стихи @shnurovs -всех не удалить!!!! A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Feb 18, 2017 at 1:20pm PST