В сети состоялась официальная премьера музыки к очередной серии телесериала «Шерлок», в исполнение композиторов Дэвида Арнольда и Майкла Прайса. Ознакомиться с релизом можно в нашей сети в «Вконтакте», а а также приобрести в «iTunes».

Серия «Шерлок при смерти» вышла 8 января и вновь собрала у экранов рекордное количество телезрителей по всему миру, хоть и была разгромлена профессиональными кинокритиками и прессой.

Последняя серия четвёртого сезона популярного шоу, под одноимённым названием «Последнее дело», выйдет в ночь с 14 на 15 января, и возможно станет последнем эпизодом всего проекта.