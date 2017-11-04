Смоленский диджей и продюсер Shapov, известный как участник проекта Hard Rock Sofa, записал совместную композицию с американским электро-хаус-дуэтом Trouze, их новый трек получил название «The Way». Релиз состоялся третьего ноября на «Axtone Records».

Станет ли сингл частью новой мини-пластики или полноценного студийного альбома — не сообщается. Для Александра Шаповалова (настоящее имя артиста) уходящий год выдался достаточно продуктивным. 20 января музыкант представил трек «Beats Do Work», а позже, 10 февраля — EP «Four Corner».

Также нельзя не отметить отличное выступление нашего соотечественника на главном фестивале танцевальной и электронной музыки «Tomorrowland» в Бельгии.



