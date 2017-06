Лидером скачиваний в российском чарте «iTunes» стал рэпер Скриптонит с новой студийной пластинкой «Праздник на улице 36», релиз которого состоялся 24 мая.

«El Dorado» — первый за семь лет испаноязычный альбом поп-певицы Шакиры — занимает 5-е место в российском «iTunes».

9-е место в альбомном чарте «iTunes» досталось британской певице Дуа Липе и её одноименной дебютной пластинке. Альбом выдержан в жанре, который сама певица определяет как дарк-поп, с вылазками на территорию инди, хип-хопа и даже олдскульного R&B. Откровенный, выразительный, хлесткий релиз подводит итог годам творческого становления харизматичной исполительницы.

Первую позицию песенного топа вновь занимает Елена Темникова с треком «Давай улетим». Напомним, что данная композиция является первым синглом из грядущего мини-альбома исполнительницы. Выход EP ожидается уже этим летом.

Совместный сингл нидерландского диджея Мартина Гаррикса и австралийского блогера Троя Сивана «There For You» расположился на 9-м месте.

Официальные чарты российского «iTunes» за 23-ю неделю 2017.

Альбомы:

1. Скриптонит — Праздник на улице 36;

2. Каста — Четырёхглавый орёт;

3. Егор Крид — Что они знают;

4. Разные артисты — Spring Music 2017;

5. Shakira — El Dorado;

6. Разные артисты — Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix (Original Motion Picture Soundtrack);

7. LINKIN PARK — One More Light;

8. Armin van Buuren — The Best of Armin Only;

9. Dua Lipa — Dua Lipa (Deluxe);

10. Oxxxymiron — ГОРГОРОД.

Треки:

1. Елена Темникова — Давай улетим;

2. Luis Fonsi — Despacito (feat. Daddy Yankee);

3. Грибы — Тает лёд;

4. Artik & Asti — Неделимы;

5. Баста — Сансара (feat. Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Скриптонит & Ант);

6. Егор Крид — Засыпай (feat. Мот);

7. Kaleo — Way Down We Go;

8. Алина Гросу — Хочу я баса;

9. Martin Garrix & Troye Sivan — There For You;

10. Loboda — Случайная.