Бразильский хэви-метал коллектив Sepultura выпустил новый студийный альбом, получивший название «Machine Messiah». Мировая премьера лонгплея состоится завтра (13 января), однако уже сейчас с ним можно ознакомиться на нашей странице в «Вконтакте».

Поддержать музыкантов можно купив пластинку в «iTunes».

Продюсером нового диска выступил Jens Bogren, известный по работе с коллективами Opeth, Katatonia, Soilwork, James LaBrie, Moonspell, God Forbid, Kreator, Devin Townsend, Ihsahn, Dark Tranquillity, Paradise Lost, Amon Amarth, Dragonforce, The Ocean, Haken, Rotting Christ, Symphony X и Myrath.

Последний альбом группы «The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart» поступил в продажу в октябре 2013 года на лейбле «Nuclear Blast». Несмотря на то что продюсером релиза выступил известный гуру своего дела — Росс Робинсон — пластинка не сумела продемонстрировать успехов в музыкальных хит-парадах.