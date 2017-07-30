Селена Гомес и Gucci Mane выпустили музыкальное видео в поддержку своего недавнего сингла под названием «Fetish». Композиция была представлена две недели назад, 13 июля.

В клипе Селена рассуждает о любви как фетише, эффектно устроив погром в собственном доме. «Моя любовь — твой фетиш, я отталкиваю тебя, а ты возвращаешься», — поет исполнительница.

«Fetish» войдет в треклист будущего студийного альбома певицы, выход которого намечен на осень этого года.

Последний диск певицы издан 9 октября 2015 года, он назывался «Revival». Пластинка получила весьма лестные отзывы критиков и показала большой коммерческий успех. Альбом добрался до первой строчки американского «Billboard 200» и 11 позиции чарта Великобритании.