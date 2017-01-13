В сети появилась очень горячая фотография американской поп-дивы Селены Гомес.

Автором фото является известный фотограф Мерт Алас.

Отметим — пока не ясно, станет ли снимок частью новой официальной фотосессии.

За считанные минуты после публикации снимка в сети фанатское сообщество буквально «вскипело» от разного рода комментариев.

Последний сольный диск Селены Гомес «Revival» вышел в октябре 2015 года и добрался до первой позиции национального хит-парада США.

В 2016 году певица стала гостем на трёх синглах «We Don’t Talk Anymore» — Чарли Пута, «Hands» — various artists и «Trust Nobody» — Cashmere Cat и Tory Lanez.

Сейчас исполнительница работает над третьей студийной пластинкой, выход которой может состоятся в этом году.

Интересно, что в последние часы СМИ спекулируют на тему поцелую Селены и канадца The Weeknd, снимок которого попал в Интернет.

По сообщению издания «Entertainment News» — Селена и The Weeknd официально встречаются.