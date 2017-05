Южно-африканская пост-гранж группа Seether представила свой седьмой студийный альбом «Poison The Parish». Первым синглом с пластинки стала песня «Let You Down», вышедшая вместе с видеоклипом двумя месяцами ранее. Также выходу «Poison The Parish» предшествовали промо-ролики в стиле «хоррор». Новый альбом записан на собственном лейбле вокалиста Шона Моргана Canine Riot Records. Лонгплей получился более тяжелым нежели предыдущие. Об этом Шон Морган ранее говорил в интервью Billboard: «Долгое время мы имели дело со звукозаписывающими компаниями, которые хотели сделать наше звучание мягче, чтобы попасть радиоротацию и двигаться в альтернативном направлении. Раньше мы действительно были частью альтернативы, но мы изменились. Сейчас в такой музыке все меньше гитар и все больше от Imagine Dragons и Лорд. Мы в эту категорию больше не входим. А лейбл очень хотел нас в нее вписать, и продюсеры ему потакали».

Тур в поддержку альбома стартовал еще 19-го апреля. Новые даты и страны будут объявлены в ближайшее время.

Слушайте Poison The Parish — Seether на Яндекс.Музыке