Если кто-то сомневался в том, что пообещав выпустить новый диск до конца 2016 года, рэпер Schokk лукавил — отбросьте сомнения. В ближайшие часы в российском «iTunes» появится третья студийная полноформатная работа музыканта «Голод».

Однако, с пластинкой можно ознакомиться уже сейчас в социальных сетях.

Вчера, лонгплей был случайно «слит» в сеть «Одноклассники» и сразу же разлетелся по «Рунету».

Фанаты артиста прибывают в восторге от нового диска, отмечая взросление Schokk’а как артиста.

В одном из недавних интервью, музыкант заверил, что уже работает над новым студийным альбомом.

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