Немецкий рэп-артист Schokk, выпустивший в конце прошлого года свой третий студийный альбом «Голод. Часть 1» заверил, что на CD-версию пластинки войдёт больше музыки.

Никакой конкретики музыкант не предоставил, однако заверил, что новые композиции проходят мастеринг, а приобрести эксклюзинвный диск можно будет уже с 20 января.

Альбом «Голод. Часть 1» поступил в продажу 21 декабря. Релиз включил в себя 12 композиций (iTunes-версия включала бонус-клип на трек Голод). Пластинка снискала большой успех и признание у фанатов артиста.

В этом году Schokk планирует выпустить вторую часть альбома «Голод. Часть 2».