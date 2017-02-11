Немецко-российский рэп-исполнитель Schokk выпустил deluxe-издание своего последнего студийного альбома «Голод. Часть 1». Послушать бонус-треки можно на нашей странице в сети «Вконтакте».

Приобрести релиз в «iTunes» / «Apple Music».

Ряд фанатов артиста пришли в негодование, так как новую версию пластинки планировалось издать эксклюзивно на CD.

Релиз включил в себя 4 новые композиции, а также клип на трек «Свитер Рубчинского».

В этом году Schokk планирует издать продолжение пластинки «Голод. Часть 2».