Сэм Смит — британский певец и автор песен.
Выступает в жанрах соул, поп, и R&B.
Творческий путь начал в 2007 году. В 2008 выпустил дебютный сингл «Bad Day All Week», оставшийся практически незамеченным.
В 2009 публикует второй сингл «When It’s Alright», который также не находит отклика у широкой публики.
Настоящий прорыв артиста состоялся в 2013-2014-х гг. с выходами синглов «Money on My Mind», «Stay with Me» и «I’m Not the Only One», которые взорвали чарты Великобритании, США и Европы.
В мае 2014 года Смит выпускает дебютный студийный диск «In the Lonely Hour», покоривший вершины чартов Великобритании, Австралии, Германии, Новой Зеландии и ряда других стран. В США и Канаде пластинка добралась до 2-й позиции.
В сентябре 2015 года артист выпускает сингл «Writing’s on the Wall», ставший заглавной темой к очередной «Бондиане».
3 ноября, на лейбле «Capitol», в продажу поступил второй альбом Смита «The Thrill of It All», выход которого предвещал ведущий сингл «Too Good at Goodbyes», также сумевший покорить вершину чарта Великобритании.
Помимо вышеперечисленного, в дискографию певца входит один EP, один ремикс-альбом, десять (суммарно) официальных и два промо-сингла и двенадцать видеоклипов.
Смит является со-автором пяти треков для других артистов.
Певец «засветился» на семи официальных совместных синглах.
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