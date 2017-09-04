По словам музыканта, нам стоит ожидать появления новой музыки «очень, очень скоро».

Британский певец не только объявил название нового сингла, но и его дату выхода — 8 сентября. Премьера «Too Good at Goodbyes» состоится на «Radio 1».

Сэм Смит анонсировал своё возвращение в «Твиттере»: «Too Good At Goodbyes. 8 сентября 2017. Хочется, чтобы вы поскорее послушали мой новый сингл…».

Взявший небольшой перерыв от любой публичности музыкант также рассказал о том, чего могут ожидать его поклонники: «Спасибо за ваше терпение и за то, что позволили мне в прошлом году погрузиться в себя и спокойно писать музыку».

«Я чувствую себя таким обновленным и у меня очень много историй, которым мне не терпится поделиться с вами… Ждать осталось совсем немного… Мне страшно и очень волнительно одновременно. Я вложил в эту запись всё своё сердце и душу».