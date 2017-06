«Праздник на улице 36» звездного резидента лейбла «Gazgolder» рэпера Скриптонита сумел удержать лидерство в альбомном чарте России, став самым скачиваемым релизом «iTunes Store».

Самый яркий рок-дебютант прошедшей недели — пятый сольный LP одного из лидеров культовой группы Pink Floyd Роджера Уотерса под названием «Is This the Life We Really Want?», он закрепился на 5-й позиции.

Очередной сингл Ольги Бузовой возглавил песенный чарт российского «iTunes». Новый трек получил название «Мало половин», релиз которого состоялся 5-го июня.

Одной из самых ярких премьер также стал трек «I Got Love» от MiyaGi и Эндшпиля совместно рэпером Рем Диггиой — 2-е место. Интерес к песне подогрел недавно выпущенный видеоклип в его поддержку.

Официальные чарты российского «iTunes» за 24-ю неделю 2017.

Альбомы:

1. Скриптонит — Праздник на улице 36;

2. Разные артисты — Summer Music 2017;

3. Каста — Четырёхглавый орёт;

4. Halsey — Hopeless Fountain Kingdom (Deluxe);

5. Roger Waters — Is This the Life We Really Want;

6. Nirvana — Nirvana;

7. G-DRAGON — Kwon Ji Yong — EP;

8. alt-J — RELAXER;

9. Dua Lipa — Dua Lipa (Deluxe);

10. Разные артисты — Spring Music 2017.

Треки:

1. Ольга Бузова — Мало половин;

2. MiyaGi & Эндшпиль — I Got Love (feat. Рем Дигга);

3. Luis Fonsi — Despacito (feat. Daddy Yankee);

4. Kaleo — Way Down We Go;

5. Елена Темникова — Давай улетим;

6. Artik & Asti — Неделимы;

7. Грибы — Тает лёд;

8. Баста — Сансара (feat. Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Скриптонит & Ант);

9. Влад Соколовский — Иди ко мне (feat. MCB 77);

10. Джиган — Дни и ночи.