Британский рок-вокалист, более известный как участник культовой группы Led Zeppelin, Роберт Энтони Плант выпустил новый студийный альбом «Carry Fire». LP включает в себя 11 музыкальных композиций, три из которых уже стали синглами -это «The May Queen», «Bones of Saints» и недавно вышедший «Bluebirds Over the Mountain».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4718698'>Carry Fire</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4447'>Robert Plant</a> на Яндекс.Музыке

«Carry Fire» — одиннадцатый студийный альбом в сольной дискографии английского певца. Предыдущая работа носила название «lullaby and… The Ceaseless Roar» и была презентована восьмого сентября 2014 года. Поастинка добралась до десятой сточки американского «Billboard 200» и до второй позиции престижного британского списка.



