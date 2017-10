Британский рок-вокалист, более известный как участник культовой группы Led Zeppelin, Роберт Энтони Плант выпустил новый студийный альбом «Carry Fire». LP включает в себя 11 музыкальных композиций, три из которых уже стали синглами -это «The May Queen», «Bones of Saints» и недавно вышедший «Bluebirds Over the Mountain».

«Carry Fire» — одиннадцатый студийный альбом в сольной дискографии английского певца. Предыдущая работа носила название «lullaby and… The Ceaseless Roar» и была презентована восьмого сентября 2014 года. Поастинка добралась до десятой сточки американского «Billboard 200» и до второй позиции престижного британского списка.