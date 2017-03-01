Британский певец Робби Ульямс выпустил новый клип на трек «Mixed Signals».

Дискография Робби Уильямса в «iTunes».

Основной «фишкой» ролика является то, что большая часть действия в видео ведётся от «первого лица».

Песня «Mixed Signals» является третьим синглом в поддержку одиннадцатого студийного альбома певца «The Heavy Entertainment Show». Выход диска состоялся 4 ноября на лейбле «Columbia». Пластинка стала десятой студийной работой исполнителя, сумевшей покорить вершину британского хит-парада.

Ранее певец представил клип на сингл «Party Like a Russian», имевший успех в Интернете.