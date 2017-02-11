В сети появился новый трек американской R&B-певицы Риты Оры, который получил название «Kiss Me».

Послушать композицию можно на нашей странице в социальной сети «Вконтакте».

Песня стала частью специального Target-издания саундтрека фильма «На пятьдесят оттенков темнее».

Официально, пластинка поступила в продажу вчера (10 февраля). Релиз был тепло принят меломанами.

Примечательно, что сама картина также была встречена фанатами с куда большим энтузиазмом, нежели первая часть.

Релиз второго полноформатного студийного диска Риты Оры ожидается в этом году. Вероятно, лид-сингл мы услышим в самое ближайшее время.