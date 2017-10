Американская певица и автор песен Рейчел Платтен презентовала новую композицию «Perfect For You», она станет частью нового студийного альбома исполнительницы под названием «Waves», выход которого запланирован на 27 октября уходящего года.

Помимо «Perfect For You» в LP «Waves» войдет ранее изданный сингл «Broken Glass», а также 11 новых песен.

Треклист:

1. Perfect For You;

2. Whole Heart;

3. Collide;

4. Keep Up;

5. Broken Glass;

6. Shivers;

7. Loose Ends;

8. Labels;

9. Loveback;

10. Hands;

11. Fooling You;

12. Good Life;

13. Grace.

Третий и последний студийник Рейчел назывался «Wildfire», официальный релиз состоялся первого января прошлого года. В поддержку данного диска вышло три сингла — это треки «Better Place», «Stand by You» и нашумевший «Fight Song», добравшийся до шестой строчки «Billboard Hot 100». Сама пластинка также отметилась в топе американского журнала, дебютировав сразу на пятой позиции списка «Billboard 200».