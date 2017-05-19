Немецкий индастриал-метал коллектив Rammstein выпустил новый музыкальный релиз «Rammstein: Paris».

Rammstein: Paris в «iTunes».

Пластинка представляет собой концерт, записанный на двух выступлениях группы в Париже, в 2012 году. Помимо аудио-версии, в продажу поступили DVD и Blu-Ray варианты релиза.

Сейчас коллектив активно работает над созданием новой, седьмой по счёту, студийной пластинки, выход которой может состоятся этой осенью.

Последний альбом Rammstein «Liebe ist für alle da» поступил в продажу в октябре 2009 года и сумел покорить вершину хит-парада Германии.