Со второго на первое место в альбомом чарте «Apple Music» поднялся казахстанский певец Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) со своим лонгплеем «Если чё, я Баха», став самым прослушиваемым диском в России за неделю.
В песенном чарте лидирующую позицию занимает британский автор и исполнитель Эд Ширан с хитом «Shape of You».
Среди новичков в Топ-10 списка самых часто прослушиваемых песен в «Apple Music» – американская инди-рок-группа Imagine Dragons с новым синглом «Believer».
Дебютный альбом «Human (Deluxe)» британского соул-исполнителя Rag’n’Bone Man, релиз которого состоялся 10 февраля, занимает пятую строчку в чарте «Apple Music» и первое место в «iTunes» по итогам минувшей недели. Рори Грэм, он же Rag’n’Bone Man, ворвался на британскую поп-сцену, начав с консервативных акустических мини-альбомов, к 2015 году он нащупал свой собственный стиль, впоследствии ставший настоящей сенсацией. Главным достоинством всех песен является густой и раскатистый голос исполнителя, с легкостью заражающий слушателя особым настроением.
Альбомы:
1. Jah Khalib — Если чё, я Баха
2. The Weeknd — Starboy
3. La La Land (Original Motion Picture Soundtrack) (сборник)
4. Noggano — Лакшери
5. Rag’n’Bone Man — Human (Deluxe)
6. Макс Барских — Туманы
7. MONATIK — Звучит
8. L’One — Гравитация»
9. Грибы — Дом на колёсах, Ч. 1
10. twenty one pilots — Blurryface
Треки:
1. Ed Sheeran — Shape of You
2. Мот — Сопрано (feat. Ани Лорак)
3. Ofenbach — Be Mine
4. Rag’n’Bone Man — Human
5. Макс Барских — Туманы
6. Clean Bandit — Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)
7. MONATIK — Кружит
8. The Weeknd — Starboy (feat. Daft Punk)
9. Imagine Dragons — Believer
10. Jah Khalib — Лейла (feat. Маквин)
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