Со второго на первое место в альбомом чарте «Apple Music» поднялся казахстанский певец Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) со своим лонгплеем «Если чё, я Баха», став самым прослушиваемым диском в России за неделю.

В песенном чарте лидирующую позицию занимает британский автор и исполнитель Эд Ширан с хитом «Shape of You».

Среди новичков в Топ-10 списка самых часто прослушиваемых песен в «Apple Music» – американская инди-рок-группа Imagine Dragons с новым синглом «Believer».

Дебютный альбом «Human (Deluxe)» британского соул-исполнителя Rag’n’Bone Man, релиз которого состоялся 10 февраля, занимает пятую строчку в чарте «Apple Music» и первое место в «iTunes» по итогам минувшей недели. Рори Грэм, он же Rag’n’Bone Man, ворвался на британскую поп-сцену, начав с консервативных акустических мини-альбомов, к 2015 году он нащупал свой собственный стиль, впоследствии ставший настоящей сенсацией. Главным достоинством всех песен является густой и раскатистый голос исполнителя, с легкостью заражающий слушателя особым настроением.

Альбомы:

1. Jah Khalib — Если чё, я Баха

2. The Weeknd — Starboy

3. La La Land (Original Motion Picture Soundtrack) (сборник)

4. Noggano — Лакшери

5. Rag’n’Bone Man — Human (Deluxe)

6. Макс Барских — Туманы

7. MONATIK — Звучит

8. L’One — Гравитация»

9. Грибы — Дом на колёсах, Ч. 1

10. twenty one pilots — Blurryface

Треки:

1. Ed Sheeran — Shape of You

2. Мот — Сопрано (feat. Ани Лорак)

3. Ofenbach — Be Mine

4. Rag’n’Bone Man — Human

5. Макс Барских — Туманы

6. Clean Bandit — Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)

7. MONATIK — Кружит

8. The Weeknd — Starboy (feat. Daft Punk)

9. Imagine Dragons — Believer

10. Jah Khalib — Лейла (feat. Маквин)