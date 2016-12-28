Rag'n'Bone Man

Самой скачиваемой музыкальной композицией за последние семь дней в отечественном сегменте магазина «iTunes» стал трек «Human» британского соул-исполнителя Rag’n’Bone Man. Данный сингл станет частью дебютного одноименного альбома музыканта, его выход намечен на десятое февраля будущего года.

С третьей на вторую позицию перемещается российский танцевальный проект Filatov & Karas с ремейком одного из главных хитов группы Сектор Газа «Лирика».

Лучшей новинкой по итогам недели оказался трек под названием «Бра-за-Бро» отечественного рэпера Noggano, он же Баста (Василий Вакуленко), композиция была записана совместно с исполнителем Купэ, и войдет в грядущий LP Василия — третье место.

Лучшая десятка российского «iTunes» за неделю:

  1. Rag’n’Bone Man — Human
  2. Filatov & Karas — Лирика (feat. Masha)
  3. Noggano & Купэ — Бра-за-Бро
  4. Clean Bandit — Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)
  5. Loboda — Твои глаза
  6. Ханна — Без тебя я не могу
  7. Макс Барских — Туманы
  8. Jah Khalib — Лейла (feat. Маквин)
  9. Calvin Harris — My Way
  10. MONATIK — Кружит

Чтобы быть в курсе последних событий в мире музыки и не пропустить новинки своих любимых артистов, подпишись на Apelzin.ru в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук.

Персональный аккаунт главного редактора на Инстаграм.