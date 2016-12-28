Самой скачиваемой музыкальной композицией за последние семь дней в отечественном сегменте магазина «iTunes» стал трек «Human» британского соул-исполнителя Rag’n’Bone Man. Данный сингл станет частью дебютного одноименного альбома музыканта, его выход намечен на десятое февраля будущего года.

С третьей на вторую позицию перемещается российский танцевальный проект Filatov & Karas с ремейком одного из главных хитов группы Сектор Газа «Лирика».

Лучшей новинкой по итогам недели оказался трек под названием «Бра-за-Бро» отечественного рэпера Noggano, он же Баста (Василий Вакуленко), композиция была записана совместно с исполнителем Купэ, и войдет в грядущий LP Василия — третье место.

Лучшая десятка российского «iTunes» за неделю:

Rag’n’Bone Man — Human Filatov & Karas — Лирика (feat. Masha) Noggano & Купэ — Бра-за-Бро Clean Bandit — Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) Loboda — Твои глаза Ханна — Без тебя я не могу Макс Барских — Туманы Jah Khalib — Лейла (feat. Маквин) Calvin Harris — My Way MONATIK — Кружит

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