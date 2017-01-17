Исполнитель хита «Human» британец Rag ‘n’ Bone Man одержал победу в номинации «Выбор критиков» в рамках грядущей главной музыкальной премии Британии «BRIT Awards 2017», которая состоится 22 февраля на арене «The O2» в Лондоне. Победители данной номинации обычно объявляются на церемонии объявления основных номинантов. За «Выбор критиков» вместе с Rag ‘n’ Bone Man (настоящее имя которого Рори Грэм – прим.ред.) боролись певицы Dua Lipa и Anne-Marie.

«Я подумал, что они совершили ошибку. Я был против двух поп-гигантов! Я чертовски счастлив!» — так отреагировал на свою победу рэп-исполнитель. Также Rag ‘n’ Bone Man номинирован в одной из основных категорий – «Прорыв года», результаты которой мы узнаем уже 22 февраля.

Британец выступил со своим хитом «Human» на церемонии объявления номинантов «BRIT Awards 2017». Уже в феврале певец выпустит свой дебютный альбом с тем же названием. Дебютный сингл в 2016 году достиг пика в британском сингловом чарте – 11-го места. По словам самого Рори Грэма, он собирается пойти по стопам предыдущих победителей «Выбора критиков»: Адель, Сэма Смита, Florence and The Machine, Эмили Санде и Джека Гэррета.