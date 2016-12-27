Американский хип-хоп дуэт Rae Sremmurd выпустил новый клип на композицию «Real Chill». Премьера ролика состоялась на официальном аккаунте музыкантов в сети «YouTube».

Новинка получила много положительных отзывов в социальных сетях. Однако, не обошлось и в обвинениях ролика в посредственности и клишейности.

Трек «Real Chill», записанный при участии рэпера Kodak Black, вошел во второй студийный альбом дуэта «SremmLife 2», релиз которого состоялся 12 августа. Пластинка добралась до четвёртой позиции чарта «Billboard 200» и продалась тиражом свыше 40 тысяч копий.

Отметим, что композиция «Black Beatles», записанная при участии Gucci Mane и ставшая третьим синглом в поддержку диска, возглавляла чарта «Billboard Hot 100» шесть недель.

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