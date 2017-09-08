Американская r&b-исполнительница выпустила новый сингл и клип «Love Myself». Это первая композиция со второго мини-альбома Qveen Herby «EP 2», премьера которого ожидается в этом году.

Qveen Herby – сольный проект вокалистки поп-дуэта Karmin Эми Нунан. Творческий союз двух исполнителей Karmin был основан в 2010 году, и помимо Эми в нём состоял Ник Нунан. Ребята обрели известность благодаря своим каверам на такие известные песни, как «Super Bass» Ники Минаж и «Look At Me Now» Криса Брауна.

За время своего существования дуэт выпустил три мини-альбома, один альбом с каверами, и два лонгплея. В марте 2016 года Ник и Эми подтвердили информацию о своей женитьбе, в сентябре выпустили свой последний альбом, а уже в мае 2017 года группа опубликовала видео, в котором объявила о «смерти» проекта Karmin, и о премьере сольного мини-альбома Эми, которая поменяла свой образ и взяла псевдоним Qveen Herby. Ник Нунан же примерил на себя роль продюсера r&b-исполнительницы.

В интервью для канадского интернет-издания «Digital Journal» Эми рассказала, что взяла псевдоним Qveen Herby неслучайно: «“Qveen” – прозвище Эми в колледже, “Herby” – талисман школы, в которой она училась».

Дебютный мини-альбом Qveen Herby получил название «EP 1», и был выпущен 2 июня этого года. Во втором треке «Busta Rhymes» с мини-альбома исполнительница побила рекорд в скоростной читке: её показатель – 11.3 слогов в секунду. Таким образом, Qveen Herby является самой быстрой женщиной-рэпером на данный момент.