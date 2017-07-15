Московский музыкальный проект Последний мир представил сингл «По проводам».

Изначально коллектив включал в себя инструментальные композиции, теперь — записываются преимущественно песни в около роковом стиле. Для композиций свойственна хорошо продуманная музыкальная часть с развитием, превалирует лирическое настроение и различных оттенков меланхолия. Текстам, как и вокалу, присуща глубина, наполненная насыщенной смысловой нагрузкой.

В сингле «По проводам» поднимается тема безразличия и неразделённой любви.

«Мы посылаем сигналы по невидимым проводам в надежде найти отклик на свои чувства или ответить на признания других, поделиться своей радостью или горем, поддержать или выплеснуть накопившийся негатив. Но как много из того, что мы передаем, наталкивается на стену безразличия, нелюбви, отрешённости, ненависти, чёрствости? И как много на том конце провода тех, кто готов передать сигнал нам в ответ?» — рассказывают музыканты.

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