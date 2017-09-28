Американская певица и автор песен P!nk представила новою композицию «Beautiful Trauma». В написании песни принял участие небезызвестный Джек Антонофф. «Beautiful Trauma» является заглавным треком одноименного альбома P!nk, премьера которого состоится 13 октября.

В интервью для «Entertainment Weekly» P!nk призналась, что во время работы над новым альбомом поставила себе цель сделать его звучание разнообразным, а не состоящим полностью из медленных, грустных песен.

Первый сингл «What About Us» с седьмого лонгплея певицы был выпущен 10 августа. Ему удалось возглавить британский, американский и австралийский «iTunes». Также трек дебютировал с вершины чарта Австралии. Песня и по сей день является одним из самых продаваемых женских синглов в мире.

Предыдущий альбом американской исполнительницы «The Truth About Love» вышел в 2012 году. Лонгплей получил звание самого продаваемого диска в Австралии в 2012 году, возглавил альбомный чарт США «Billboard 200», и был удостоен номинации «Грэмми». На пластике вышли треки, записанные при участии Эминема, Лили Аллен и Нейта Рюсса.