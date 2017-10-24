Лидером российского сегмента «Apple Music» и «iTunes Store» среди треков по итогам 43 недели стал крайний сингл отечественного певца и хип-хоп исполнителя Мота под названием «Когда исчезнет Слово», релиз диска состоялся 23 октября.

Неплохую стабильность в списке «Apple Music» показали синглы «Fata Morgana» (MARKUL & Oxxxymiron) и «Пора возвращаться домой» (Би-2), вновь закрепив за собой вторую и восьмую позиции рейтинга соответственно.

Треки «Apple Music» (прослушивания):

1. Мот — Когда исчезнет Слово;

2. MARKUL & Oxxxymiron — Fata Morgana;

3. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);

4. Post Malone — Rockstar (feat. 21 Savage);

5. MiyaGi & Эндшпиль — I Got Love» (feat. Рем Дигга);

6. T-Fest — Улети;

7. Скриптонит — Где твоя любовь? (feat. Major Lazer);

8. Би-2 — Пора возвращаться домой (feat. Oxxxymiron);

9. T-Fest — Молодость;

10. T-Fest — Мне лень (feat. Truwer).

Треки «iTunes Store» (продажи):

1. Мот — Когда исчезнет Слово;

2. MagnusTheMagnus — Area;

3. Ханна — Пули;

4. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);

5. Sabi Miss — Шлёпать;

6. Dima Bilan — Держи;

7. Diana D — Мир;

8. Валерий Меладзе — Свобода или сладкий плен;

9. Полина Гагарина — Обезоружена;

10. Марсель — Небо так любит нас (feat. Krec & Юлианна Караулова).

Первую строчку по продажам в «iTunes Store» занимает американская певица и автор песен P!nk, ее долгожданный новый студийник «Beautiful Trauma» показал лучший результат среди всех новинок недели. Отметим, что предыдущий LP исполнительницы «The Truth About Love» вышел более пяти лет назад — 18 сентября 2012 года.

Новый LP представителя объединения «Gazgolder» рэпера T-Fest’а под названием «Молодость 97’» дебютировал на первой позиции стримингового сервиса. Также, в чарт прослушиваний попали треки с данного релиза — «Молодость» и «Мне лень», записанный при участии Truwer (девятая и десятая строчка соответственно).

Альбомы «iTunes Store» (продажи):

1. P!nk — Beautiful Trauma;

Слушайте <a href="https://music.yandex.ua/album/4734218">Beautiful Trauma</a> — <a href="https://music.yandex.ua/artist/98400">P!nk</a> на Яндекс.Музыке

2. T-Fest — Молодость 97′;

3. Елена Темникова — TEMNIKOVA II;

4. Robert Plant — Carry Fire;

5. Би-2 — Горизонт событий;

6. Wu-Tang — The Saga Continues;

7. Oxxxymiron — ГОРГОРОД;

8. Ольга Бузова — Под звуки поцелуев;

9. Beck — Colors;

10. Nirvana — Nevermind.

Альбомы «Apple Music» (прослушивания):

1. T-Fest — Молодость 97′

Слушайте <a href="https://music.yandex.ua/album/4738486">Молодость 97′</a> — <a href="https://music.yandex.ua/artist/4841426">T-Fest</a> на Яндекс.Музыке

2. ЛСП — Tragic City;

3. Скриптонит — Праздник на улице 36;

4. Imagine Dragons — Evolve;

5. P!nk — Beautiful Trauma;

6. Би-2 — Горизонт событий;

7. Елена Темникова — TEMNIKOVA II;

8. Jah Khalib — Если чё, я Баха;

9. Oxxxymiron — ГОРГОРОД;

10. Скриптонит — Дом с нормальными явлениями.