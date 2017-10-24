Лидером российского сегмента «Apple Music» и «iTunes Store» среди треков по итогам 43 недели стал крайний сингл отечественного певца и хип-хоп исполнителя Мота под названием «Когда исчезнет Слово», релиз диска состоялся 23 октября.
Неплохую стабильность в списке «Apple Music» показали синглы «Fata Morgana» (MARKUL & Oxxxymiron) и «Пора возвращаться домой» (Би-2), вновь закрепив за собой вторую и восьмую позиции рейтинга соответственно.
Треки «Apple Music» (прослушивания):
1. Мот — Когда исчезнет Слово;
2. MARKUL & Oxxxymiron — Fata Morgana;
3. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);
4. Post Malone — Rockstar (feat. 21 Savage);
5. MiyaGi & Эндшпиль — I Got Love» (feat. Рем Дигга);
6. T-Fest — Улети;
7. Скриптонит — Где твоя любовь? (feat. Major Lazer);
8. Би-2 — Пора возвращаться домой (feat. Oxxxymiron);
9. T-Fest — Молодость;
10. T-Fest — Мне лень (feat. Truwer).
Треки «iTunes Store» (продажи):
1. Мот — Когда исчезнет Слово;
2. MagnusTheMagnus — Area;
3. Ханна — Пули;
4. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);
5. Sabi Miss — Шлёпать;
6. Dima Bilan — Держи;
7. Diana D — Мир;
8. Валерий Меладзе — Свобода или сладкий плен;
9. Полина Гагарина — Обезоружена;
10. Марсель — Небо так любит нас (feat. Krec & Юлианна Караулова).
Первую строчку по продажам в «iTunes Store» занимает американская певица и автор песен P!nk, ее долгожданный новый студийник «Beautiful Trauma» показал лучший результат среди всех новинок недели. Отметим, что предыдущий LP исполнительницы «The Truth About Love» вышел более пяти лет назад — 18 сентября 2012 года.
Новый LP представителя объединения «Gazgolder» рэпера T-Fest’а под названием «Молодость 97’» дебютировал на первой позиции стримингового сервиса. Также, в чарт прослушиваний попали треки с данного релиза — «Молодость» и «Мне лень», записанный при участии Truwer (девятая и десятая строчка соответственно).
Альбомы «iTunes Store» (продажи):
1. P!nk — Beautiful Trauma;
2. T-Fest — Молодость 97′;
3. Елена Темникова — TEMNIKOVA II;
4. Robert Plant — Carry Fire;
5. Би-2 — Горизонт событий;
6. Wu-Tang — The Saga Continues;
7. Oxxxymiron — ГОРГОРОД;
8. Ольга Бузова — Под звуки поцелуев;
9. Beck — Colors;
10. Nirvana — Nevermind.
Альбомы «Apple Music» (прослушивания):
1. T-Fest — Молодость 97′
2. ЛСП — Tragic City;
3. Скриптонит — Праздник на улице 36;
4. Imagine Dragons — Evolve;
5. P!nk — Beautiful Trauma;
6. Би-2 — Горизонт событий;
7. Елена Темникова — TEMNIKOVA II;
8. Jah Khalib — Если чё, я Баха;
9. Oxxxymiron — ГОРГОРОД;
10. Скриптонит — Дом с нормальными явлениями.
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