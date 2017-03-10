В сети доступен новый трек американского рэпера Питбуля «Hey Ma», записанный совместно с бывшей участницей гёрл-группы Fifth Farmony — Камилой Кабелло. Также, на «YouTube», состоялась премьера клипа на композицию.

Дискография Питбуля в «iTunes».

Изначально, песня была предназначена для дуэта поп-дивы Бритни Спирс и Ромео Сантоса.

«Бритни абсолютно не огорчилась, узнав, что её версия не войдет в саундтрек «Фарсажа». Она очень долго в музыкальном бизнесе и всё отлично понимает. Брит, сказала мне: «Не парься по этому поводу, мы выпустим композицию (совместно) в качестве ремикса, или просто запишем другую песню вместе» — рассказал Пит.

Трек «Hey Ma» станет частью саундтрека грядущего боевика «Форсаж 8», премьера которого в России состоится 8 апреля.

Десятый студийный альбом Пита «Climate Change» поступит в продажу 17 марта.