Американская певица Пинк вернулась с новым синглом «What About Us», который вышел сегодня на всех цифровых площадках. Песня, в которой Пинк поет о нынешнем положении дел в мире, стала лид-синглом в поддержку седьмого студийного альбома «Beautiful Trauma», который выйдет уже 13 октября. Также певица поделилась в своем Instagram-аккаунте обложкой и треклистом лонгплея. Для нового лонгплея Пинк написала 13 треков совместно с различными продюсерами и авторами, среди которых Макс Мартин, Джек Антонов, МакДайд, Джулия Майклз и многие другие. Над «What About Us» вместе с певицей работали также Джонни МакДайд из Snow Patrol и Стив Мак. Вскоре ожидается релиз видеоклипа на песню.

Предыдущая сольная пластинка Пинк «The Truth About Love», вышла в 2012 году, получившая мировой успех и несколько номинаций «Грэмми». В 2014 году Пинк объединилась с солистом группы City And Colour Далласом Грином в дуэт под названием You+Me и выпустила дебютный альбом «rose ave.» под своим настоящим именем – Алиша Бет Мур.

Треклист и обложка нового альбома «Beautiful Trauma»:

Beautiful Trauma Revenge Whatever You Want What About Us But We Lost It Barbies Where We Go For Now Secrets Better Life I Am Here Wild Hearts Can’t Be Broken You Get My Love