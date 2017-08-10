Американская певица Пинк вернулась с новым синглом «What About Us», который вышел сегодня на всех цифровых площадках. Песня, в которой Пинк поет о нынешнем положении дел в мире, стала лид-синглом в поддержку седьмого студийного альбома «Beautiful Trauma», который выйдет уже 13 октября. Также певица поделилась в своем Instagram-аккаунте обложкой и треклистом лонгплея. Для нового лонгплея Пинк написала 13 треков совместно с различными продюсерами и авторами, среди которых Макс Мартин, Джек Антонов, МакДайд, Джулия Майклз и многие другие. Над «What About Us» вместе с певицей работали также Джонни МакДайд из Snow Patrol и Стив Мак. Вскоре ожидается релиз видеоклипа на песню.

Предыдущая сольная пластинка Пинк «The Truth About Love», вышла в 2012 году, получившая мировой успех и несколько номинаций «Грэмми». В 2014 году Пинк объединилась с солистом группы City And Colour Далласом Грином в дуэт под названием You+Me и выпустила дебютный альбом «rose ave.» под своим настоящим именем – Алиша Бет Мур.

Треклист и обложка нового альбома «Beautiful Trauma»:

  1. Beautiful Trauma
  2. Revenge
  3. Whatever You Want
  4. What About Us
  5. But We Lost It
  6. Barbies
  7. Where We Go
  8. For Now
  9. Secrets
  10. Better Life
  11. I Am Here
  12. Wild Hearts Can’t Be Broken
  13. You Get My Love

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