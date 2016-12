Одна из самых успешных поп-исполнительниц США – Пинк – вновь стала мамой, родив сына.

Об этом певица сообщила на своей официальной странице в сети «Instagram». Назвали малыша Джеймсон Мун Харт.

Напомним, что второго июня 2011 года в Лос-Анджелесе, Пинк родила первенца – дочку Уиллоу Сейдж Харт.

В этом году исполнительница выпустила успешный сольный сингл «Just Like Fire» (10 позиция в чарте «Billboard Hot 100»), а также поучавствовала в записи трека «Setting the World on Fire» американского кантри-певца Кенни Чесни.

Чтобы быть в курсе последних событий в мире музыки и не пропустить новинки своих любимых артистов, подпишись на Apelzin.ru в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук.