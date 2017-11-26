Скандальный российский рэп-артист PHARAOH выпустил новый трек, получивший название «Caramel».
Известно, что за звук в премьере отвечает FrozenGangBeatz.
Ранее в этом году, артист порадовал фэнов пластинкой «Pink Phloyd», снискавшей большой успех.
Скандальный российский рэп-артист PHARAOH выпустил новый трек, получивший название «Caramel».
Известно, что за звук в премьере отвечает FrozenGangBeatz.
Ранее в этом году, артист порадовал фэнов пластинкой «Pink Phloyd», снискавшей большой успех.
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