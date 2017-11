Состоялся официальный релиз переиздания четвёртого студийного диска британского гёрл-поп квартета Little Mix — «Glory Days: The Platinum Edition».

Новая версия альбома включает в себя 25 композиции, включая несколько абсолютно новых.

Оригинальная версия пластинки была выпущено 18 ноября 2016 года и сумела покорить вершину чарта Великобритании. Самым успешным синглом в поддержку диска стал «Shout Out to My Ex», покоривший вершину синглового хит-парад Великобритании.