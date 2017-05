Американская рок-группа Paramore выпустила новую песню «Told You So» со своего следующего альбома «After Laughter», релиз которого состоится уже 12 мая. Вместе с новым промо-треком в поддержку лонгплея группа представила видеоклип на песню. Премьера самого трека состоялась в эфире радиостанции «Beats 1». Режиссером и сценаристом клипа на «Told You So» стал участник группы Зак Фарро и его друг Аарон Джозеф. «Сперва мы видим что-то темное и неизведанное, а затем появляется чувство единства, отражающееся в тех кадрах, где мы вместе едем на машине, одинаково одетые в красное, и танцуем под музыку» — говорит фронтвумен Paramore Хейли Уильямс. «Песня «Told You So» очень наглядная для меня», — рассказывает Зак. — «Ритм и текст песни с первого дня привлекли мое внимание. Так что я понимал, что клип должен быть таким же ярким и гармоничным».

Ранее Paramore представили лид-сингл с новой пластинки под названием «Hard Times» и музыкальное видео к нему. Для Paramore лонгплей «After Laughter» станет пятым по счету в дискографии коллектива.