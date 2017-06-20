Во время выступления на «Radio 1’s Live Lounge» группа Paramore исполнила кавер-версию песни канадского рэпера Дрейка «Passionfruit». В конце вокалистка Хэйли Уильямс также спела фрагмент из другой его песни — «Hold On, We’re Going Home».

В данный момент американская группа находится на гастролях по Великобритании. Тур стартовал на прошлой неделе в Дублине, где Paramore исполнили другую интересную кавер-версию — «Everywhere» Fleetwood Mac.

Напомним, что тур приурочен к выходу альбома «After Laughter», который увидел свет в мае. Это первая запись группы с 2013 года.