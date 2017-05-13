Американская рок-группа Paramore выпустила свой пятый студийный альбом под названием «After Laughter». Название новой пластинки фронтвумен Хейли Уильямс объясняет, как состояние, выражение лица человека сразу после улыбки. Paramore в обновленном составе (в 2015 году группу покинул бас-гитарист Джереми Дэвис и вернулся в группу ударник и сооснователь Зак Фарро – прим.ред) записали «более спокойный» альбом, отличающийся по стилю от предыдущих работ группы: среди 12-ти треков можно услышать поп-рок, нью-вейв, синти-поп и инди-рок. В поддержку новой пластинки ранее Paramore выпустили два сингла – «Hard Times» и «Told You So». На данный момент «After Laughter» находится на третьей строчке альбомного чарта iTunes в США и России, также занимает топовые места в других странах мира.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4365023">After Laughter</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/49430">Paramore</a> на Яндекс.Музыке