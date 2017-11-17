

Шведский музыкант, диджей и продюсер Стив Анжелло выпустил очередной двойной сингл «Paradiso», в релиз вошли композиции «Break Me Down» и «Dopamine», последняя записана при участии английского поп-исполнителя Барнса Кортни.



Впервые трек «Break Me Down» прозвучал на главном фестивале танцевальной и электронной музыки Tomorrowland, проходившего в Бельгии с 20 по 30 июля 2017 года.

Двойной сингл «Paradiso» станет частью будущего второго студийного альбома Стива под названием «Almost Human». В треклист пластинки войдет 20 музыкальных композиций. Премьера диска состоится в ближайшее время на личном лейбле артиста Size Records.



