Самым скачиваемым диском в российском сегменте «iTunes» по итогам недели стал новый EP Егора Крида под названием «Что они знают?», официальный релиз которого состоялся в 23-его мая.

Papa Roach, американская рок-группа, стартовала с 6-го места в «iTunes» с делюкс-версией альбома «Crooked Teeth». На своем девятом релизе легендарные мастера ню-метала с блеском изобретают себя заново: по признанию самих музыкантов, на «Crooked Teeth» им удалось воссоздать и осовременить все элементы классического саунда Papa Roach начала нулевых. Новые песни получились традиционными и изобретательными, яростными и зрелыми. Изюминка релиза — появление на нескольких треках приглашенных гостей: певицы Skylar Grey и рэп-артиста Machine Gun Kelly.

На 8-м месте списка — герой западного побережья Snoop Dogg c альбомом «Neva Left». В треклист пластинки вошло 16 композиций, большинство из которых записано с приглашенными хип-хоп исполнителями, такими как Rick Rock, Big Tray Deee, K Camp, Too $hort, Wiz Khalifa и другими.

Лид-сингл нового мини-альбома Елены Темниковой «Давай улетим», дебютировал на 2-й позиции. В поддержку трека уже вышло лирик-видео и в ближайшее время будет опубликован полноценный клип, что только закрепит и без того прочное первое место отечественного топа «iTunes».

В 10-ку песен, которые были куплены наибольшее число раз российскими пользователями, попал сольный сингл участника британского квартета One Direction Лиама Пейна под названием «Strip That Down?».

Официальные чарты российского «iTunes» за 22-ю неделю 2017.

Альбомы:

1. Егор Крид — Что они знают?

2. Скриптонит — Праздник на улице 36

3. Каста — Четырёхглавый орёт

4. LINKIN PARK — One More Light

5. Разные артисты — Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix (Original Motion Picture Soundtrack)

6. Papa Roach — Crooked Teeth (Deluxe)

7. Разные артисты — Spring Music 2017

8. Snoop Dogg — Neva Left

9. Rammstein — PARIS (LIVE)

10. Oxxxymiron — ГОРГОРОД

Треки:

1. Елена Темникова — Давай улетим

2. Ольга Бузова — Нам будет жарко (feat. Настя Кудри)

3. SEREBRO — Между нами любовь

4. Баста — Сансара (feat. Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Скриптонит & Ант)

5. Luis Fonsi — Despacito (feat. Daddy Yankee)

6. Грибы — Тает лёд

7. Artik & Asti — Неделимы

8. Егор Крид — Не могу

9. Kaleo — Way Down We Go

10. Liam Payne — Strip That Down (feat. Quavo)