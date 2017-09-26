БИ-2 и Oxxxymiron выпустили долгожданный совместный сингл «Пора возвращаться домой». Песня вошла в треклист новой студийной пластинки белорусской рок-группы «Горизонт событий». Премьера LP состоится 29 сентября.

Впервые за долгое время Мирон показал действительно злой рэп. В первой половине композиции неторопливый вокал Левы подготавливает почву к наступлению парта Мирона, его агрессивная читка сопровождается очень мощной поддержкой инструментала, что не может оставить равнодушным самого придирчивого слушателя.

Работа над треком шла более года, чего нельзя не отметить. Каждая мелочь работает на текст и его энергетику. «Песню переделывали 21 раз, пока не добились идеального результата, – поделился Александр Уман aka Шура Би-2.

Процессом сведения данной композиции занимался именитый английский звукорежиссер, обладатель двух премий «Грэмми» Эдриан Бушби, известный по работе с культовыми Muse, Placebo и Foo Fighters. Британец также был замечен за работой над восьмым студийником белорусской команды «Spirit» 2012 года.