Oxxxymiron исполнит роль центрального антагониста в экранизации восьмого романа Виктора Пелевина под названием «Empire V». Об этом стало известно несколько часов назад из видеообращения режиссера картины Виктора Гинзбурга, опубликованного на официальном канале Мирона в «YouTube».

«Я долгое время искал главного злодея своего нового фильма, вот наконец я его нашел, мы прошли очень сложные пробы», — говорит Гинзбург.

Действия «Empire V» будут происходить в наше время. Роль молодого 19-летнего главного героя произведения Романа Шторкина исполнит Павел Табаков, ему предстоит пройти путь от простого грузчика до вампира Рамы Второго. Рэпер же перевоплотится в центрального злодея картины — Митру. В романе он описывается не иначе как «худощавый молодой парень с острым взглядом».

«В нём было что-то мефистофелевское, но с апгрейдом: он походил на продвинутого беса, который вместо архаичного служения злу встал на путь прагматизма и не чурается добра, если оно способно быстрее привести к цели», — писал о Митре Пелевин.

В широкий прокат фильм выйдет в ноябре 2018 года.

Книга «Ампир В: Повесть о настоящем сверхчеловеке» или«Empire V» была издана второго ноября 2006 года.