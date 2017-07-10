Украинская электро-фолк группа ONUKA обнародовала свой новый сингл. Композиция “Vsesvit” войдет на предстоящий диск музыкантов под названием “MOZAЇKA”, релиз которого готовится на осень этого года.

Трек доступен на разных страницах коллектива в социальных сетях – iTunes, Apple Music, Google Play, Spotify и Youtube. В ближайшее время будет выпущен видеоклип на песню.

Работа над записью “Vsesvit” проходила в сотрудничестве с французской группой Deep Forest, которая вместе с Daft Punk являются единственными коллективами из Франции, получившие премию Грэмми.

Отметим, что на счету ONUKA одна студийная пластинка “Onuka” и два успешных мини-альбома “Look” и “VIDLIK”. Музыканты также являются одной из самых популярных фестивальных групп в Украине: одно из последних выступлений ONUKA состоялось на самом большом фесте страны “Atlas Weekend”, где также выступали Kasabian, Alex Clare, John Newman и Nothing But Thieves.