В сети состоялась премьера нового сингла OneRepublic “Rich Love”. Новинка доступна для прослушивания на странице группы на “YouTube”.

В записи трека приняло участие трио продюсеров Seeb из Норвегии, которое также значится в заголовке. До этого музыканты работали совместно с канадской певицей Кайзой и норвежской исполнительницей Bertine Zetlitz, а также над ремиксом хита Майка Познера “I Took a Pill in Ibiza”.

Песня “Rich Love” стала уже третьей в «серии» синглов OneRepublic, которые не предназначены для конкретного студийного альбома. Ранее коллектив представил песни “No Vacancy” и “Truth to Power”.

Последний альбом OneRepublic “Oh My My” был выпущен в прошлом году и вошел в топ-10 чартов США, Австралии, Соединенного Королевства, Канады, Германии, Новой Зеландии и Швеции.