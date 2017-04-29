Американская группа OneRepublic выпустила свой новый сингл «No Vacancy». Вероятнее всего, новый трек, спродюсированный совместно с норвежским дуэтом Stargate, войдет в новый альбом коллектива. Ведь как заверяет фронтмен OneRepublic и продюсер Райан Теддер, в ближайшее время группа планирует выпустить еще больше новой музыки. Отметим, что четвертый лонгплей OneRepublic «Oh My My» вышел всего лишь полгода назад. Сейчас музыканты готовятся к летнему туру в поддержку последнего альбома. В своем аккаунте в Facebook Райан Теддер накануне объяснил отсутствие промо к «Oh My My» тем, что группа находилась на грани раскола и что музыканту требовалось время для восстановления психического здоровья. Однако теперь все хорошо и OneRepublic готовы снова радовать нас новой музыкой.

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