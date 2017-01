В сети появилась новая песня популярной японской поп-рок группы ONE OK ROCK под названием «Listen». Трек записан при участии известной канадской певицы Аврил Лавин. Пока неизвестно, станет ли «Listen» синглом и будет ли снят клип. Песня вошла в новый седьмой студийный альбом ONE OK ROCK на английском языке «Ambitions», релиз которого состоится 13 января на iTunes и на других цифровых площадках.



Напомним, что Аврил Лавин недавно поделилась с поклонниками новостью о том, что она готовит свою новую пластинку к выходу уже в этом году.

Треклист и обложка ONE OK ROCK — «Ambitions» (2017):

1. Ambitions

2. Bombs Away

3. Taking Off

4. We Are

5. Jaded (featuring Alex Gaskarth)

6. Hard to Love

7. Bedroom Warfare

8. American Girls

9. I Was King

10. Listen ( featuring Avril Lavigne)

11. One Way Ticket

12. Bon Voyage

13. Start Again

14. Take What You Want (featuring 5 Seconds of Summer)