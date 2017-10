В Амстердаме было объявлено имя лучшего диджея планеты уходящего года по версии авторитетного британского издания «DJ Magazine». Победителем народного голосовния второй раз под ряд стал Мартин Гаррикс. Закрепить прошлогодний успех помог недавний EP музыканта «Seven», а также ряд больших хиитов: «In the Name of Love» (with Bebe Rexha), «Scared to Be Lonely» (with Dua Lipa) и «There for You» (with Troye Sivan).

Двукратные обладатели звания лучших диджеев списка (2015 и 2016) — Dimitri Vegas & Like Mike — на сохранили вторую позицию рейтинга. Замыкает тройку лидеров Армин ван Бюрен, возглавлявший топ рекордные пять раз: в 2007, 2008, 2009, 2010 и 2012 годах.

Не смотря на падение в 72 пункта, первый результат среди россиян показали Swanky Tunes, напомним, что по итогам 2016 года ребята заняли 27 строчку, получив звание «Прорыв года».

TOP-100:

1. Martin Garrix

2. Dimitri Vegas & Like Mike

3. Armin van Buuren

4. Hardwell

5. Tiesto

6. The Chainsmokers

7. David Guetta

8. Afrojack

9. Steve Aoki

10. Marshmello

11. Don Diablo

12. KSHMR

13. Oliver Heldens

14. W&W

15. Calvin Harris

16. Skrillex

17. Alan Walker

18. R3hab

19. Alok

20. Dash Berlin

21. Axwell /\ Ingrosso

22. DVBBS

23. DJ Snake

24. Kygo

25. Diplo

26. Lost Frequencies

27. Above & Beyond

28. Avicii

27. Zedd

30. Quintino

31. Vintage Culture

32. VINAI

33. Headhunterz

34. Eric Prydz

35. Bassjackers

36. Blasterjaxx

37. Alesso

38. Ummet Ozcan

39. Fedde Le Grand

40. Angerfist

41. Wolfpack

42. NERVO

43. Timmy Trumpet

44. Radical Redemption

45. Major Lazer

46. Tujamo

47. Tom Swoon

48. KURA

49. Deadmau5

50. Nicky Romero

51. Paul van Dyk

52. Danny Avila

53. Aly & Fila

54. ATB

55. Yves V

56. Diego Miranda

57. Yellow Claw

58. Miss K8

59. Brennan Heart

60. Mike Williams

61. Dannic

62. Carl Cox

63. Carl Nunes

64. Lucas & Steve

65. Warface

66. Galantis

67. Da Tweekaz

68. Jay Hardway

69. Claptone

70. Martin Jensen

71. Florian Picasso

72. Vini Vici

73. Jauz

74. Cat Dealers

75. Sam Feldt

76. Robin Schulz

77. Andy C

78. Carnage

79. Andrew Rayel

80. Richie Hawtin

81. Solomun

82. Steve Angello

83. Will Sparks

84. Mariana Bo

85. Black Coffe

86. Dillon Francis

87. Flume

88. Shogun

89. Alison Wonderland

90. Ferry Corsten

91. Maceo Plex

92. Carta

93. Quentin Mosimann

94. Julian Jordan

95. Tchami

96. Porter Robinson

97. Paul Kalkbrenner

98. DJ L

99. Swanky Tunes

100. Disclosure