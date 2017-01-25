Самой скачиваемой музыкальной композицией за последние семь дней в российском сегменте «iTunes» в стала песня «Be Mine» французского танцевального дуэта Ofenbach. Отметим, что для ребят это первый большой международный хит. На родине «Be Mine» уже ворвался в лучшую двадцатку национального песенного чарта.
На строчку ниже опускается «Human» британского соул-исполнителя Rag’n’Bone Man — второе место. Трек является главным синглом дебютного одноименного альбома исполнителя, официальный релиз которого состоится десятого февраля наступившего года.
С третьей на вторую ступень перемещается российский танцевальный проект Filatov & Karas с кавером одного из главных хитов группы Сектор Газа под названием «Лирика».
Топ-10 самых продаваемых песен за неделю:
- Ofenbach — Be Mine
- Rag’n’Bone Man — Human
- Filatov & Karas — Лирика (feat. Masha)
- Макс Барских — Туманы
- Loboda — Твои глаза
- Matthew Koma — Kisses Back
- Clean Bandit — Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)
- Ed Sheeran — Shape of You
- Calvin Harris — My Way
- MONATIK — Кружит
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