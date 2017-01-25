Самой скачиваемой музыкальной композицией за последние семь дней в российском сегменте «iTunes» в стала песня «Be Mine» французского танцевального дуэта Ofenbach. Отметим, что для ребят это первый большой международный хит. На родине «Be Mine» уже ворвался в лучшую двадцатку национального песенного чарта.

На строчку ниже опускается «Human» британского соул-исполнителя Rag’n’Bone Man — второе место. Трек является главным синглом дебютного одноименного альбома исполнителя, официальный релиз которого состоится десятого февраля наступившего года.

С третьей на вторую ступень перемещается российский танцевальный проект Filatov & Karas с кавером одного из главных хитов группы Сектор Газа под названием «Лирика».

Топ-10 самых продаваемых песен за неделю:

Ofenbach — Be Mine Rag’n’Bone Man — Human Filatov & Karas — Лирика (feat. Masha) Макс Барских — Туманы Loboda — Твои глаза Matthew Koma — Kisses Back Clean Bandit — Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) Ed Sheeran — Shape of You Calvin Harris — My Way MONATIK — Кружит