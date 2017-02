Легендарная серия сборников «NOW That’s What I Call Music!» полностью доступна в «Apple Music».

Официально, линейка начала своё существование в ноябре 1983 года. С тех пор было продано свыше ста миллионов копий компиляций. Серия не ограничена жанровыми рамками, в связи с чем, каждый может найти что то для себя.

NOW Disco:

Сборник представляет собой широчайший спектр музыкальной палитры классической зарубежной танцевальной/диско сцены: начиная с Bee Gees, Дайаны Росс, Стиви Уандера, Майкла Джексона и ABBA, и заканчивая Софи Эллис Бекстор и Робином Тайком. Гарантируем — скучно не будет.

NOW Hip-Hop:

Любители рэп-сцены не останутся равнодушными — самая актуальная рэп-подборка из существующих: J. Cole, Big Sean, рвущие хит-парады Rae Sremmurd и Desiigner. Нашлось место и представителям отечественной хип-хоп ниши: Лигалай, Noize MC и Billy Milligan.

NOW Classic Rock:

Искали актуальный сборник лучшей западной рок-музыки? — Welcome! В меню — классики: Queen, Deep Purple, The Beatles, Thin Lizzy, Kiss — гранж: Nirvana, Soundgarden — метал/индастриал: Marilyn Manson, Metallica, Avenged Sevenfold, Black Sabbath, Rammstein — современники: Muse и The Killers.