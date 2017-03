В продажу поступила новая часть сборника легендарной серии «NOW! That’s What I Call Music». За выход компиляции отвечает лейбл «Universal Music».

Приобрести релиз в «iTunes».

Сборка вместила в себя артистов самых разных музыкальных жанров: хип-хоп — в лице неподрожаемых The Weeknd и Rae Sremmurd, инди-поп — представленный подающей большие надежды Tess, танцевальная и электронная сцены — Tiësto, Алессо и DNCE, и рупоров самых актуальных поп-тенденций — Арианой Гранде, Леди Гагой, Туве Лу, и многими, многими другими.

Треклист:

Starboy (feat. Daft Punk) — The Weeknd

On My Way (feat. Bright Sparks) — Tiësto

Falling — Алессо

When I Hold You (Radio Edit) — The Parakit

You Don’t Know Me (feat. RAYE) [Radio Edit] — Джакс Джонс

By Your Side (feat. RAYE) — Джонас Блю

Body Moves — DNCE

Love Gun (Radio Edit) — Tess

Hear Me Now (feat. Zeeba) — Alok и Бруно Мартини

I Feel so Bad (feat. Ephemerals) — Kungs

The Mack (feat. Марк Моррисон и Fetty Wap) — Nevada

Million Reasons — Леди Гага

Side to Side (feat. Ники Минаж) — Ариана Гранде

What We Started (feat. BullySongs) — Don Diablo, Стив Аоки и Lush & Simon

Other People (Swanky Tunes & Going Deeper Remix) — LP

Pop Corn — Boostee

We Ride On (feat. Twinsiders) [Radio Edit] — Ричард Грей

Places (feat. Ина Вролдсен) — Мартин Сольвейг

Nentori (Bess Radio Mix) — Арилена Ара

Trust Nobody (feat. Селена Гомес & Tory Lanez) — Cashmere Cat

What Do You Love (feat. Джакоб Банкс) — Seeb

Wild Forever (F9 Radio Edit) — Софи Эллис-Бекстор

No Lie (feat. Дуа Липа) — Шон Пол

Black Beatles (feat. Gucci Mane) — Rae Sremmurd

Cocoon (Radio Edit) — Milky Chance

True Disaster — Туве Лу

September Song — Джей Пи Купер

Automaton — Jamiroquai

I Feel It Coming (feat. Daft Punk) — The Weeknd