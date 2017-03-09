В продажу поступила новая часть сборника легендарной серии «NOW! That’s What I Call Music». За выход компиляции отвечает лейбл «Universal Music».
Сборка вместила в себя артистов самых разных музыкальных жанров: хип-хоп — в лице неподрожаемых The Weeknd и Rae Sremmurd, инди-поп — представленный подающей большие надежды Tess, танцевальная и электронная сцены — Tiësto, Алессо и DNCE, и рупоров самых актуальных поп-тенденций — Арианой Гранде, Леди Гагой, Туве Лу, и многими, многими другими.
Треклист:
Starboy (feat. Daft Punk) — The Weeknd
On My Way (feat. Bright Sparks) — Tiësto
Falling — Алессо
When I Hold You (Radio Edit) — The Parakit
You Don’t Know Me (feat. RAYE) [Radio Edit] — Джакс Джонс
By Your Side (feat. RAYE) — Джонас Блю
Body Moves — DNCE
Love Gun (Radio Edit) — Tess
Hear Me Now (feat. Zeeba) — Alok и Бруно Мартини
I Feel so Bad (feat. Ephemerals) — Kungs
The Mack (feat. Марк Моррисон и Fetty Wap) — Nevada
Million Reasons — Леди Гага
Side to Side (feat. Ники Минаж) — Ариана Гранде
What We Started (feat. BullySongs) — Don Diablo, Стив Аоки и Lush & Simon
Other People (Swanky Tunes & Going Deeper Remix) — LP
Pop Corn — Boostee
We Ride On (feat. Twinsiders) [Radio Edit] — Ричард Грей
Places (feat. Ина Вролдсен) — Мартин Сольвейг
Nentori (Bess Radio Mix) — Арилена Ара
Trust Nobody (feat. Селена Гомес & Tory Lanez) — Cashmere Cat
What Do You Love (feat. Джакоб Банкс) — Seeb
Wild Forever (F9 Radio Edit) — Софи Эллис-Бекстор
No Lie (feat. Дуа Липа) — Шон Пол
Black Beatles (feat. Gucci Mane) — Rae Sremmurd
Cocoon (Radio Edit) — Milky Chance
True Disaster — Туве Лу
September Song — Джей Пи Купер
Automaton — Jamiroquai
I Feel It Coming (feat. Daft Punk) — The Weeknd
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