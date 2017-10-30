Абсолютным лидером по итогам 44 недели российского «Apple Music» и «iTunes Store» стал хип-хоп исполнитель Мот, его крайняя пластинка «Добрая музыка клавиш» возглавила сразу два списка — продажи и прослушивания. Похожая ситуация и в песенных чартах, первый сингл с вышеназванного релиза «Когда исчезнет Слово» обошел всех конкурентов в «Apple Music», а трек «Очень. Осень» в «iTunes Store».
Альбомы «Apple Music» (прослушивания):
1. Мот — Добрая музыка клавиш;
2. T-Fest — Молодость 97′;
3. Скриптонит — Праздник на улице 36;
4. ЛСП — Tragic City;
5. Imagine Dragons — Evolve;
6. Би-2 — Горизонт событий;
7. Jah Khalib — Если чё, я Баха;
8. Oxxxymiron — ГОРГОРОД;
9. Елена Темникова — «EMNIKOVA II;
10. Скриптонит — Дом с нормальными явлениями.
Треки «Apple Music» (прослушивания):
1. Мот — Когда исчезнет Слово;
2. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);
3. MARKUL & Oxxxymiron — Fata Morgana;
4. Post Malone — Rockstar (feat. 21 Savage);
5. Мот — Очень. Осень;
6. MiyaGi & Эндшпиль — I Got Love (feat. Рем Дигга);
7. T-Fest — Улети;
8. Скриптонит — Где твоя любовь? (feat. Major Lazer);
9. Би-2 — Пора возвращаться домой (feat. Oxxxymiron);
10. Мот — Ливень (feat. Артём Пивоваров).
Со второй позиции альбомного чарта продаж стартовал L’One с новой пластинкой «1985» (Из т/с «Чернобыль 2. Зона отчуждения»). Треклист альбома состоит из известных песен советского кино в современной интерпретации хип-хоп-исполнителя, на помощь которому пришли Варвара Визбор, Билли Новик и Nel.
Один из участников объединения «Антихайп» Слава КПСС, он же рэпер Гнойный, попал в десятку «iTunes Store» с альбомом «Солнце мёртвых». Глубокие басы и ироничные тексты от героя рэп-баттлов позволили пластинке стать шестой в рейтинге. Однако, несмотря на коммерческий успех, критики и профильные издания дают весьма средние оценки этой пластике.
Альбомы «iTunes Store» (продажи):
1. Мот — Добрая музыка клавиш;
2. L’One — 1985 (Из т/с «Чернобыль 2. Зона отчуждения»);
3. Niall Horan — Flicker (Deluxe);
4. Oxxxymiron — ГОРГОРОД;
5. Би-2 — Горизонт событий;
6. Слава КПСС — Солнце мёртвых;
7. Елена Темникова — TEMNIKOVA II;
8. Разные артисты — Hit List 2017;
9. Toni Simonen — Café del Mar Terrace Mix 7;
10. P!nk — Beautiful Trauma.
Треки «iTunes Store» (продажи):
1. Мот — Очень. Осень;
2. Джиган — Лови меня;
3. Мот — Когда исчезнет Слово;
4. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);
5. MagnusTheMagnus — Area;
6. ВИА Гра — Моё сердце занято;
7. Diana D — Мир;
8. Dima Bilan — Держи;
9. A’Studio — Тик-так;
10. Post Malone — Rockstar (feat. 21 Savage).
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