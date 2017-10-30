Абсолютным лидером по итогам 44 недели российского «Apple Music» и «iTunes Store» стал хип-хоп исполнитель Мот, его крайняя пластинка «Добрая музыка клавиш» возглавила сразу два списка — продажи и прослушивания. Похожая ситуация и в песенных чартах, первый сингл с вышеназванного релиза «Когда исчезнет Слово» обошел всех конкурентов в «Apple Music», а трек «Очень. Осень» в «iTunes Store».

Альбомы «Apple Music» (прослушивания):

1. Мот — Добрая музыка клавиш;

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4727272">Добрая музыка клавиш</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/1636897">Мот</a> на Яндекс.Музыке

2. T-Fest — Молодость 97′;

3. Скриптонит — Праздник на улице 36;

4. ЛСП — Tragic City;

5. Imagine Dragons — Evolve;

6. Би-2 — Горизонт событий;

7. Jah Khalib — Если чё, я Баха;

8. Oxxxymiron — ГОРГОРОД;

9. Елена Темникова — «EMNIKOVA II;

10. Скриптонит — Дом с нормальными явлениями.

Треки «Apple Music» (прослушивания):

1. Мот — Когда исчезнет Слово;

2. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);

3. MARKUL & Oxxxymiron — Fata Morgana;

4. Post Malone — Rockstar (feat. 21 Savage);

5. Мот — Очень. Осень;

6. MiyaGi & Эндшпиль — I Got Love (feat. Рем Дигга);

7. T-Fest — Улети;

8. Скриптонит — Где твоя любовь? (feat. Major Lazer);

9. Би-2 — Пора возвращаться домой (feat. Oxxxymiron);

10. Мот — Ливень (feat. Артём Пивоваров).

Со второй позиции альбомного чарта продаж стартовал L’One с новой пластинкой «1985» (Из т/с «Чернобыль 2. Зона отчуждения»). Треклист альбома состоит из известных песен советского кино в современной интерпретации хип-хоп-исполнителя, на помощь которому пришли Варвара Визбор, Билли Новик и Nel.

Один из участников объединения «Антихайп» Слава КПСС, он же рэпер Гнойный, попал в десятку «iTunes Store» с альбомом «Солнце мёртвых». Глубокие басы и ироничные тексты от героя рэп-баттлов позволили пластинке стать шестой в рейтинге. Однако, несмотря на коммерческий успех, критики и профильные издания дают весьма средние оценки этой пластике.

Альбомы «iTunes Store» (продажи):

1. Мот — Добрая музыка клавиш;

2. L’One — 1985 (Из т/с «Чернобыль 2. Зона отчуждения»);

3. Niall Horan — Flicker (Deluxe);

4. Oxxxymiron — ГОРГОРОД;

5. Би-2 — Горизонт событий;

6. Слава КПСС — Солнце мёртвых;

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4779298">Солнце мёртвых</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/4622988">Слава КПСС</a> на Яндекс.Музыке

7. Елена Темникова — TEMNIKOVA II;

8. Разные артисты — Hit List 2017;

9. Toni Simonen — Café del Mar Terrace Mix 7;

10. P!nk — Beautiful Trauma.

Треки «iTunes Store» (продажи):

1. Мот — Очень. Осень;

2. Джиган — Лови меня;

3. Мот — Когда исчезнет Слово;

4. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);

5. MagnusTheMagnus — Area;

6. ВИА Гра — Моё сердце занято;

7. Diana D — Мир;

8. Dima Bilan — Держи;

9. A’Studio — Тик-так;

10. Post Malone — Rockstar (feat. 21 Savage).