По сообщениям ряда официальных источников, новый альбом американской поп-звезды Кэти Перри выйдет этим летом.

Пластинка станет четвёртой студийной в её дискографии певицы (под псевдонимом К.П.). Отметим, что ни названия, ни треклиста, ни обложки нового диска нам до сих пор не предоставлено.

Вчера (10 февраля), состоялся мировой релиз лид-сингла в поддержку нового альбома певицы «Chained to the Rhythm», записанный при участии внука Боба Марли — Скипа.

Трек сумел побить ряд рекордов, а также был тепло воспринят фан-сообществом.